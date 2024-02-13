Оперативников подозревают в халатности и угрожают отправкой на фронт.

Московская ФСБ не доверяет своему управлению в оккупированном Крыму, а покушение на гаулейтера полуострова Сергея Аксенова может быть фикцией.

"Московская ФСБ не доверяет крымскому управлению! Из структур ФСБ сообщают, что большую часть руководства службы в Крыму теперь курируют присланные из Москвы начальники", - говорится в сообщении "АТЕШ".

Отмечается, что кураторы, командированные на полуостров из России, расположились в Симферополе и Севастополе.

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По данным ресурса, Кремль очень недоволен "товарищами из крымского управления". В частности, российское руководство узнало о каких-то фиктивных арестах, крымских оперативников подозревают в халатности и самоустранении от "служебных задач". Им даже грозят наказанием в виде отправки на фронт – воевать против Украины.

"Основные претензии заключаются в провале борьбы с партизанскими движениями на полуострове. Несмотря на все усилия, им не удалось выявить очаг движения "АТЕШ", проукраинские настроения только усиливаются. Нет "громких успехов". Из-за этого их пришлось имитировать. "Покушение на Аксенова" оказалось фикцией", - утверждается в публикации.

Заявляется, что перестановки в ФСБ не повлияют на успешность движения "АТЕШ", которое борется за справедливость и безопасность на оккупированных украинских территориях.

Покушение на Аксенова - что сообщалось

Летом 2023 года ФСБ России заявила о том, что якобы предотвратила попытку покушения на российского гаулейтера Крыма Сергея Аксенова. Российские СМИ писали о задержании гражданина РФ, 1988 года рождения, которого "завербовала СБУ".

Якобы он прошел в Украине курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе – по "минно-взрывному делу". Утверждалось, что в июне 2023 года он прибыл в Крым и приступил к подготовке теракта, который планировал осуществить путем подрыва легкового автомобиля Аксенова.

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