На Крымском полуострове утверждение "Россия здесь навсегда" заиграло херсонской "тревожностью", полагает советник мэра Мариуполя.

Ситуация в Крыму оказалась в центре внимания - так называемый "глава" полуострова Сергей Аксенов приказал ввести "особый режим" пересечения административной границы с пока еще оккупированной частью Херсонской области.

В "указе" пособника россиян говорится, что пропускной режим на севере Крымского полуострова "приравнивается к режиму пропуска через госграницу РФ", сообщает "Радио Свобода". По сведениям издания, пересечь админграницу люди могут на железнодорожных пунктах пропуска "Джанкой" и "Армянск" и на автомобильных ПП - "Перекоп", "Джанкой", "Армянск".

Советник мэра пока еще оккупированного города Мариуполь Петро Андрющенко в Telegram объяснил, что на практике означает для людей введение пособником захватчиков "особого режима" пересечения админграницы.

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"На практике это означает (кроме осложнений логистики) фильтрацию и проверки, аналогичные на пересечении границы возле Новоазовска. С чем поздравляем крымчан и посетителей оккупированного полуострова. "Россия здесь навсегда" заиграла херсонской "тревожностью", - поделился он.

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Украинские воины в 2022 году во время контрнаступления освободили от россиян правобережье Херсонской области, в том числе Херсон. Противники утверждали, что в Херсоне Россия якобы "останется навсегда".

Киев сейчас настроен на то, чтобы силой освободить от противника Крым. На полуострове уже не раз звучали взрывы на важных вражеских военных объектах.

По мнению майора запаса Национальной гвардии Алексея Гетьмана, украинским воинам на левом берегу Днепра необходимо сделать плацдарм, который будет вдоль реки не менее 20 километров, и 20 километров вглубь от береговой линии, и тогда они смогут двигаться на северо-запад Крымского полуострова.

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