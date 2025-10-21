Если Трамп продолжит вознаграждать Путина и наказывать Украину, российский диктатор, вероятнее всего, еще больше усилит эскалацию.

Всего семь дней назад сторонники Украины с оптимизмом наблюдали за тем, как президент США Дональд Трамп намекал на передачу Киеву ракет Tomahawk и имели высокие ожидания от его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября. Тем не менее после последнего разговора с российским диктатором Владимиром Путиным американский лидер сделал неожиданный разворот.

Путин снова обманул Трампа

Британский журналист Люк Макги в своем материале для Time объяснил, как Путин в очередной раз обманул Трампа. Он предупредил, что текущая позиция президента США по войне в Украине может привести к еще более печальным последствиям.

Макги считает, что последний визит Зеленского в Вашингтон имел довольно много общего с печально известной перепалкой, которая произошла в Овальном кабинете в феврале. Трамп не только отказался передавать Украине ракеты Tomahawk, но и вернулся к некоторым из своих старых тезисов. В частности, он продолжил настаивать на том, что Украине придется отдать Путину часть Донбасса.

Журналист напомнил, что также распространялась информация о том, что во время встречи 17 октября Трамп угрожал Зеленскому "уничтожением Украины", если он не пойдет на компромисс и не отдаст часть украинской территории России.

Макги отметил, что двухчасовой телефонный разговор Трампа с Путиным в то время, пока Зеленский направлялся в Вашингтон, стал для многих неожиданным. Лидеры США и РФ даже договорились провести еще один саммит, на этот раз Будапеште.

Журналист подчеркнул, что этот город был выбран для проведения встречи не просто так. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выступал против попыток Запада наказать Россию за вторжение в Украину.

Более того, Макги добавил, что встреча с Трампом в Будапеште позволит Путину попасть на территорию ЕС и НАТО, где его должны арестовать в соответствии с ордером МУС. По его словам, вид российского диктатора, который будет стоять рядом с лидером одной из самых влиятельных стран НАТО, вероятно, будет использован в качестве пропаганды Кремля.

Если Трамп продолжит вознаграждать Путина и наказывать Украину, российский диктатор, вероятнее всего, еще больше усилит эскалацию и будет испытывать Запад, предупредил журналист.

Трамп все еще может сделать разворот в сторону Украины

Тем не менее Макги считает, что все еще есть надежда на то, что Трамп снова сделает разворот в сторону Украины и откликнется на призыв Зеленского о предоставлении дополнительных 25 батарей ЗРК Patriot. Он уверен, что это будет хорошим началом.

Журналист подчеркнул, что ближайшие соратники Трампа должны убедить его в том, что он обязан сделать больше для Украины. Он считает, что окружение президента США может воспользоваться тем, что лидер Вашингтона очень беспокоится о своем имидже, который может испортить дипломатическая победа Путина.

Россия и Украина не приблизились к миру, несмотря на давление Трампа

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников писало, что позиции Украины и РФ по мирному соглашению далеки друг от друга даже после встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом.

По словам источников, во время встречи с Зеленским 17 октября Трамп выражал разочарование, отказавшись смотреть на карты боевых действий, которые принесла украинская сторона. Более того, собеседники издания заявили, что президент США сказал Зеленскому, что его главной целью является окончание войны и дал понять, что не привязан ни к одному конкретному территориальному результату.

