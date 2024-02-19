Не желая оставлять пленных живыми, оккупанты умышленно убивают украинских защитников, отметил Лубинец.

Российские захватчики совершили военные преступления, расстреляв украинских военнопленных в Донецкой области, заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

"Не желая оставлять пленных живыми, оккупанты умышленно убивают украинских защитников", - отметил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что казнь военнопленных - это грубое нарушение норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции об обращении военнопленными.

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"Это тяжкое международное преступление, за которое будет суровое наказание", - отметил он.

Лубинец обратился к мировому сообществу обратить внимание на очередные военные преступления РФ и на то, что Россия, захватив определенные территории, продолжает двигаться дальше.

"Для страны-агрессора не существует границ, где она остановится. Россию остановит только сила, сплоченность и страх перед ответственностью, потому что безнаказанность провоцирует порождение еще большего зла", - отметил Лубинец.

Он отметил, что во время мониторинга медиа обнаружил сообщение о расстреле 6 пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Украинские защитники были тяжелораненые, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуацию.

Также он обнаружил видеозапись с фрагментом убийства еще двух украинских воинов вблизи с. Веселое Бахмутского района. На записи с камеры дрона видно, как во время штурма украинских позиций солдат РФ стреляет в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем во второго.

Авдеевка - расстрел военнопленных украинцев

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты распространили в сетях кадры с телами расстрелянных украинских бойцов. Украинские защитники на этих видео смогли узнать своих собратьев.

Этих бойцов оставили на окруженной россиянами позиции "Музей" ("Зенит") в Авдеевке.

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