Захватчиков ждет допрос, а затем - обмен.

Бойцы Сил специальных операций показали видео уничтожения и взятия в плен российских оккупантов в Харьковской области.

Соответствующее видео обнародовано в Telegram ССО. Так, зачистку в одном из населенных пунктов на Харьковщине провели операторы 8-го отдельного полка ССО совместно с бойцами 92-й ОШБр. Отмечается, что во время операции они уничтожили четырех военнослужащих РФ, которые заняли гражданское здание и сопротивлялись. Еще двоих взяли в плен.

"Пленных оккупантов ожидает допрос, а в дальнейшем - обмен на наших военных. Работаем спокойно, взвешенно, результативно", - отметили операторы ССО, задействованные в обороне Харьковщины.

Пленные оккупанты: последние новости

Как сообщал УНИАН, в апреле бойцы Национальной гвардии взяли в плен оккупанта из российской бригады морской пехоты, который пошел в штурм на мопеде. 43-летний россиянин сказал, что его призвали на должность водителя, но потом перевели в штурмовое подразделение.

Также недавно пограничник "Нептун" рассказал о взятии в плен захватчика, который шел без обуви, но с бронежилетом, в каске и с гранатой. "Когда связывали ноги, я уже в ночник, с помощью оптики увидел, как он уже руки развязывал, что человек не сдается до последнего", - вспомнил боец.

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