Они рассказали о пытках и изнасилованиях украинцев.

Эксперты Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине заявили, что продолжают находить многочисленные доказательства военных преступлений, совершенных вооруженными силами РФ на территории Украины.

В последнем докладе речь идет о незаконных атаках с применением взрывного оружия, атаках, наносящих ущерб гражданскому населению, пытках, сексуальном и гендерно обусловленном насилии, а также нападениях на энергетическую инфраструктуру.

Комиссия задокументировала нападения с применением взрывного оружия на жилые дома, медицинское учреждение, железнодорожный вокзал, ресторан, магазины и коммерческие склады, которые привели к жертвам среди мирных людей, повреждению или уничтожению ключевых объектов, а также перебоям в предоставлении основных услуг и продуктов.

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Расследование комиссии в Херсоне и Запорожье свидетельствуют о широком и систематическом применении пыток оккупантами против людей, обвиненных в том, что они являются информаторами ВСУ. В некоторых случаях пытки были настолько жестокими, что приводили к смерти.

"Каждый раз, когда я отвечал, что чего-то не знаю или не помню, Меня били электрическим током. [...] Я не знаю, сколько это длилось. Мне казалось, что вечность", - рассказал один из пострадавших.

Также комиссия обнаружила, что в Херсонской области российские солдаты насиловали и совершали сексуальное насилие над женщинами в возрасте от 19 до 83 лет. Часто членов одной семьи держали в соседней комнате, поэтому они были вынуждены слушать, как происходит насилие.

Кроме того, эксперты ООН продолжают расследовать причины прорыва дамбы в Новой Каховке и его влияние на гражданское население, а также вывоз несовершеннолетних украинцев в РФ.

В докладе отмечается, что высказывания, звучащие в российских государственных и других средствах массовой информации, могут представлять преступление подстрекательства к геноциду. Также члены комиссии призвали к быстрому расследованию Украиной нескольких случаев нарушений, совершенных ее вооруженными силами.

Комиссия ООН по расследованию преступлений России: что известно

Напомним, Независимую международную комиссию ООН по расследованию преступлений РФ создали 31 марта 2022 года.

Они заявляли, что российские захватчики совершают "неизбирательные и непропорциональные" нападения, пытки и убийства мирных украинцев вне боевых действий.

В начале апреля этого года сообщалось, что Китай в ООН проголосовал против продолжения работы этой комиссии.

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