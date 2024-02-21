Пленных бьет не только охрана, но порой и медицинский персонал.

Россия применяет пытки к пленным украинцам, их могут бить электрошоком до полной его разрядки и люди порой не выдерживают.

Об этом рассказала журналистка Медийной инициативы за права человека Мария Климик во время брифинга, в рамках которого была представлена аналитика мипл "Миссия спасти: что происходит в российском плену и как предупредить гибель в нем украинских военных".

Мипл представила анализ показаний освобожденных украинских пленных, которые заявляют о гибели украинских военнослужащих в российском плену в результате избиений и пыток.

Видео дня

Так, Климик рассказала, что по словам освобожденных из плена, представители Международного комитета Красного Креста их не посещали.

"Россия не допускает представителей Красного Креста к местам содержания украинских военнопленных. Поэтому контроля над тем, что происходит с нашими военнопленными в местах содержания, абсолютно нет никакого", - сказала она.

Кроме того, опрошенные в основном отмечали, что были свидетелями гибели военнопленных.

"Они видели это или собственными глазами, или слышали от ребят, которые были с ними в соседних камерах, или уже потом из рассказов во время обменов", - отметила представительница мипл.

Климик рассказала, что согласно собранным показаниям, порой российские оккупанты просто убивают тех, кто попадает в плен раненым.

"Как некоторые свидетели отмечали, россияне просто не хотели их лечить и просто расстреливали на месте", - сказала она.

Также один из свидетелей рассказал о случае, когда пленных было "слишком много" и россияне выбрали из них тех, кто, по их мнению, мог рассказать что-то интересное и полезное.

"Всех остальных они, как говорил один свидетель, он слышал эту фразу: "Мы их "обнулили", - отметила журналистка.

Она также рассказала о "процессе приемки", когда всех пленных во время перевозки в новое место содержания бьет охрана.

"Они не обращают внимания ни на возраст этих людей, ни на пол, ни на то, ранены ли они, здоровы ли они или они в каком - то очень плохом физическом состоянии" - подчеркнула Климик.

Она подчеркнула: "У нас есть свидетельства об этом, что именно во время этого процесса несколько пленных погибли от того, что просто охрана не рассчитала силу, или просто этот человек уже был ранен, и сам этот процесс уже был просто для ее здоровья слишком... она просто этого не выдержала".

Говоря об условиях содержания пленных, представительница мипл отметила, что они не способствуют заживлению ран человека. А состояние здоровья тех, кто не был ранен, значительно ухудшается за время пребывания в плену: от недостатка пищи, плохих условий, постоянных пыток, пыток и избиений.

"Очень часто у людей просто останавливается сердце от того, что к ним ежедневно применяют электрошок. У нас были свидетельства того, что к пленным применяли этот электрошок, пока он не разрядится полностью. Соответственно, люди, у которых уже были до этого проблемы с сердцем, в результате просто не выдерживали этой "процедуры" и у них просто останавливалось сердце", - подчеркнула Климик.

Кроме того, большинство пленных даже не могли попросить о медицинской помощи, которая должна была бы предоставляться в плену.

"Эта медицинская помощь в конечном итоге заканчивалась также избиением: не только со стороны охраны, но и со стороны, порой, медицинского персонала", - отметила она.

Климик рассказала, что он постоянных избиений раны пленных не успевали зажить, гноились, медицинской помощи было недостаточно или же она вообще не оказывалась. В результате это также становилось причиной смерти людей.

"Россия возвращает тела в настолько плохом состоянии, что в конечном итоге очень трудно проводить какие-то экспертизы по установлению причины смерти. Поскольку Россия или не дает какие-то документы о том, что произошло с этим человеком, никакой медицинской справки, никаких документов о том, в каком состоянии человек находился за все время плена. И максимум, что она может отдать, - это свидетельство о смерти, где будет указана только дата смерти и место, где человек умер, без каких-либо причин", - сказала она.

Журналистка добавила, что цель этой аналитики - показать, что очень важно, чтобы были какие-то внешние организации, которые могли бы контролировать этот процесс и проверять, что происходит с пленными в местах содержания.

Адвокат, эксперт МИПЛ по международному праву Андрей Яковлев подчеркнул, что российские власти "не считают наших пленных пленными", они не признают Женевских конвенций и не применяют их.

"Наши военнопленные не имеют никакой защиты. Даже из того российского законодательства, которое обычно применяется для их заключенных. Их заключенные имеют определенные права, наши - нет", - сказал он.

По словам Яковлева, следствием этого является то, что надзиратели, удерживающие наших пленных, "могут вести себя так, как они считают нужным".

"И мы не знаем, это указание, непосредственно руководства, или это их собственная инициатива", - отметил адвокат.

Кроме того, исполнительный директор МИПЛ Татьяна Катриченко рассказала, что они подготовили рекомендации для Украины, других государств, МККК и международного сообщества относительно того, как можно попытаться изменить ситуацию. Среди рекомендаций Украине, в частности своевременная и надлежащая фиксация всех случаев, когда становится известно о случаях пыток и смертей в плену; унификация всех расследований и постоянная связь с семьями военнопленных.

МККК, который, как отметила Катриченко, должен мониторить места содержания должным образом, рекомендуется мониторить информацию о вероятных местах содержания, определить как можно больше круг мест содержания и добиваться посещений всех мест содержания. А также добиваться именно конфиденциальных встреч с украинскими военнопленными для того, чтобы объективно понимать ситуацию.

"Если просто МККК приходит в колонию и им, как всегда, показывают определенные камеры или определенных людей, - так это не работает, так нельзя получить информацию, которая необходима для того, чтобы предупредить эти страшные случаи пыток и смертей в плену", - сказала она.

Пленные украинцы в России - главные новости

В ноябре 2023 года Комиссия по установлению факта плена представила промежуточные итоги работы, согласно которым в российском плену находится по меньшей мере 4 337 украинцев - 3 574 военных и 763 гражданских.

Кроме того, ранее сообщалось, что в результате полномасштабной войны России против Украины без вести пропали 26 тысяч наших сограждан: речь идет о 15 тысячах военных и 11 тысячах мирных жителей.

Среди гражданских украинцев, находящихся в плену России, корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии старшего мужчину отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.

Вас также могут заинтересовать новости: