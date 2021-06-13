Житель Василеостровского района Санкт-Петербурга перерезал горло своей жене, объяснив это съемками фильма.
Женщину удалось спасти, пишет mk.ru, нападавший задержан.
По предварительной информации, полиция выяснила, что местный житель ранил супругу ножом в горло, потому что, как он утверждает, снимал кино. Мужчина говорит, что по сценарию должен был нанести жене травмы, а кровь была бутафорской.
Женщину экстренно госпитализировали. О семье, где также воспитывается пятилетний ребенок, известно, что она состоит на учете как асоциальная. Вопросом уже занялись органы опеки.
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