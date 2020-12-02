Парень не выключал камеру даже во время прибытия в квартиру медиков и сотрудников полиции.

Российский блогер Стас Решетников (Reeflay) вел стрим из квартиры с телом умершей подруги. При этом он не стал выключать камеру даже после того, как прибывшие на место событий медики констатировали смерть девушки.

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Умершую девушку звали Валентина. Судя по записи, в ходе стрима Решетников перетаскивал тело девушки, считая, что она находится без сознания. Позже он позвонил своему другу и попросил вызвать «скорую».

«Заяц мой, ты жива или нет? Валь, ты что?... Извини, пожалуйста, за все. Просто живи, Валя… Это, с*ка, не шутки, п**да… Я вам говорю, она как будто мертвая… Неважно, под чем она была. Она была моей самой лучшей подругой. Правда или хайп? Да, правда», – говорил он в эфире.

Смерть в прямом эфире: другие подробности

В какой-то из моментов Решетников стал размышлять, что могло послужить причиной смерти девушки, и признался, что накануне они ругались: «Пару лящей всандалил ей, дрался с ней, потому что она х** положила на меня… но это не смерть».

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

Эфир не прерывался даже в момент прибытия в квартиру сотрудников полиции.

«Достримился?.. Будем разбираться», - заявил один из оперативников.

Как пишет mk.ru, во время одного из предыдущих эфиров в начале ноября Валентина рассказала, что беременна, продемонстрировав округлившийся живот.

По информации Telegram-канала Baza, умершей девушке около 30 лет, она приехала в Москву из Краснодара. В отношениях с блогером Reeflay Валя состояла около года. В своих стримах молодой человек время от времени издевался над девушкой и оскорблял ее.

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Автор: Катерина Шварц