Российский диктатор временно одержал победу, но создал новые угрозы в долгосрочной перспективе, говорят аналитики.

После непродолжительного мятежа, устроенного главой ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, российский диктатор Владимир Путин не прибегнул к жестким репрессиям и пытается уладить ситуацию, предоставив силовикам больше денег и полномочий. Таким образом президент РФ одновременно создает риски для новых бунтов, считают эксперты, опрошенные The New York Times.

Российский политолог Екатерина Шульман акцентирует, что реакция Путина на мятеж больше напоминает пряник, чем кнут. В частности, она напоминает, что на прошлой неделе в Кремле устроили роскошную церемонию для сил безопасности, а военнослужащим, полиции и другим работникам силовых структур назначили официальную надбавку в 10,5%. Кроме этого, Путин пообещал больше оружия одному из своих самых преданных руководителей служб безопасности – главе Росгвардии Виктору Золотову. Последний на прошлой неделе похвастался, что президент пообещал вооружить его силы танками и артиллерией.

Эксперты отмечают, что вознаграждение военных и служб безопасности большими деньгами и полномочиями создает риски: определенные группы внутри этих структур могут поддаться искушению поднять собственное восстание. Они верят, что Путин столкнется с новыми угрозами из-за расширения полномочий в аппарате безопасности, состоящем из различных групп интересов и центров власти.

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"Вполне возможно, что, глядя на то, как развивался мятеж Пригожина, некоторые другие игроки в спецслужбах увидят для себя это, скажем так, более вероятным направлением действий, чем было до опыта Пригожина. ... Краткосрочно Путин здесь одержал победу. Но в долгосрочной перспективе это дестабилизирующая ситуация", – говорит Григорий Голосов, профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Аналитики также высказывают мнение, что после потери "вагнеровцев" как боевой единицы Путин столкнется с новой проблемой: проявленная им после мятежа лояльность может повлиять и на эффективность России на поле боя.

"Путин и вся его система теперь стоят перед дилеммой. Если вы будете ставить принцип лояльности выше эффективности, тогда не будет тех рисков, которые были связаны с мятежом. Но надежды на более эффективное функционирование системы тоже не будет", – говорит Николай Петров, приглашенный научный сотрудник Немецкого института международных дел и вопросов безопасности в Берлине.

Последствия мятежа Пригожина - что надо знать

В ночь на 24 июня ЧВК "Вагнера", возглавляемая "поваром Путина" Евгением Пригожиным, двинулась по территории РФ с так называемым "маршем справедливости" с целью "остановить" российское военное руководство. Уже днем 24 июня "вагнеровцы", добравшиеся до Московской области, остановились. Прекращение мятежа стало результатом договоренностей Пригожина с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Теперь руководство ЧВК и около 80% наемников перебрались в Беларусь, а вербовка в "Вагнер" в РФ была прекращена.

Путин назвал восстание "ножом в спину" и "предательством", сторонников Пригожина в российской армии начали выискивать для проведения "патриотических разговоров". Однако к жестким репрессиям Кремль до сих пор не прибегнул. Украинская разведка прогнозирует, что последствия мятежа все же будут ощутимыми – ожидаются кадровые перестановки среди военно-политического руководства РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал реакцию российского диктатора на эти события слабой и констатировал, что Путин теряет контроль.

Эксперты и оппозиционеры прогнозируют, что Пригожина еще рано списывать со счетов, и ожидают его реванша.

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