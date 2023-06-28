Главаря российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина рано списывать со счетов, он еще может себя показать.
Такое мнение высказал политтехнолог Аббас Галлямов в эфире телеканала Freedom. Он считает, что реакция россиян, поддержавших "вагнеровцев" во время мятежа, продемонстрировала их усталость от "бесконечного гниения", в которое погрузилась Россия.
"Люди были рады любой "движухе", любой надежде на перемены. Они это как глоток свежего воздуха восприняли. Вот эта радость - вроде бы гражданская война начинается, граждане должны пугаться и прятаться, а они в восторге от этого", - сказал Галлямов.
По мнению политтехнолога, за прекращение мятежа Пригожин мог получить гарантии для своих наемников и большую сумму денег. "Понимаете, он же железной хваткой уже схватил режим за глотку... Пригожина списывать со счетов еще рано, он себя еще может показать", - добавил он.
На вопрос о том, возможно ли сопротивление со стороны российской элиты, если бы главарь ЧВК пришел к власти, Галлямов ответил отрицательно. Он убежден, что они не были бы рады, однако не стали бы протестовать. "Наперегонки бы побежали. За Путина что, заступился кто-то?" - спросил политтехнолог.
Мятеж в России: что известно
Напомним, что между "вагнеровцами" и Министерством обороны РФ во время полномасштабной войны постоянно возникали конфликты. Пригожин обвинял Шойгу в недостаточном обеспечении наемников, а также обвинял его в "геноциде русского народа".
23 июня главарь ЧВК заявил, что российские войска ударили по их позициям. Он пообещал "ответ" и объявил о начале "марша справедливости".
В течение следующего дня "вагнеровцы" взяли "под контроль" военные объекты Воронежа и Ростова-на-Дону и прошли Воронежскую, Липецкую и Тульскую области.
Вечером стало известно, что Пригожин останавливает войска в 200 км от Москвы и разворачивает их обратно. За это решение его раскритиковал ряд российских провоенных Telegram-каналов.
В Кремле заявили, что закроют открытое против него уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу и его организации. Главарю наемников дали "уйти в Беларусь", также они пообещали не преследовать "вагнеровцев".