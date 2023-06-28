Он считает, что главарь "вагнеровцев" мог получить за отказ от мятежа большие деньги.

Главаря российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина рано списывать со счетов, он еще может себя показать.

Такое мнение высказал политтехнолог Аббас Галлямов в эфире телеканала Freedom. Он считает, что реакция россиян, поддержавших "вагнеровцев" во время мятежа, продемонстрировала их усталость от "бесконечного гниения", в которое погрузилась Россия.

"Люди были рады любой "движухе", любой надежде на перемены. Они это как глоток свежего воздуха восприняли. Вот эта радость - вроде бы гражданская война начинается, граждане должны пугаться и прятаться, а они в восторге от этого", - сказал Галлямов.

По мнению политтехнолога, за прекращение мятежа Пригожин мог получить гарантии для своих наемников и большую сумму денег. "Понимаете, он же железной хваткой уже схватил режим за глотку... Пригожина списывать со счетов еще рано, он себя еще может показать", - добавил он.

На вопрос о том, возможно ли сопротивление со стороны российской элиты, если бы главарь ЧВК пришел к власти, Галлямов ответил отрицательно. Он убежден, что они не были бы рады, однако не стали бы протестовать. "Наперегонки бы побежали. За Путина что, заступился кто-то?" - спросил политтехнолог.

Мятеж в России: что известно

Напомним, что между "вагнеровцами" и Министерством обороны РФ во время полномасштабной войны постоянно возникали конфликты. Пригожин обвинял Шойгу в недостаточном обеспечении наемников, а также обвинял его в "геноциде русского народа".

23 июня главарь ЧВК заявил, что российские войска ударили по их позициям. Он пообещал "ответ" и объявил о начале "марша справедливости".

В течение следующего дня "вагнеровцы" взяли "под контроль" военные объекты Воронежа и Ростова-на-Дону и прошли Воронежскую, Липецкую и Тульскую области.

Вечером стало известно, что Пригожин останавливает войска в 200 км от Москвы и разворачивает их обратно. За это решение его раскритиковал ряд российских провоенных Telegram-каналов.

В Кремле заявили, что закроют открытое против него уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу и его организации. Главарю наемников дали "уйти в Беларусь", также они пообещали не преследовать "вагнеровцев".

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