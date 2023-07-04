"Вагнеровцам" из Беларуси будет легче добраться до столицы РФ, отметил журналист.

Сейчас главарь российской частной компании"Вагнер" Евгений Пригожин не способен осуществить новую попытку бунта, но впоследствии "будет пытаться осуществить реальный реванш".

Если "вагнеровцы" пойдут на Москву из Беларуси, то уже не столкнутся с водной преградой, которая мешала им в прошлый раз, рассказал российский оппозиционер и журналист Игорь Яковенко в интервью Obozrevatel.

"В эту секунду Пригожин не способен абсолютно ни на что. Но в дальнейшем, думаю, и Пригожин, и Путин (российский диктатор Владимир Путин - Ред.) будут пытаться что-то делать. Пригожин будет пытаться осуществить реальный реванш, что называется - "повторить", - заявил собеседник.

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По его словам, для нового похода на Москву Пригожину необходимо будет добиться перемещения ЧВК в Беларусь и, в частности, доукомплектовать ее.

"...Пока нет ответа на вопрос, за счет чего продлится весь этот банкет... поэтому вопрос похода на Москву "Вагнера" - это вопрос не сегодняшнего, не завтрашнего и даже не послезавтрашнего дня. Для этого должны созреть условия... даже если будут сформированы две бригады, маловероятно, что такими силами можно осуществить государственный переворот. Это вопрос будущего", - добавил Яковенко.

Пригожин устроил бунт в России - что сообщалось

24 июня "вагнеровцы" устроили в РФ очень горячий день - захватили военные объекты в Ростове-на-Дону и в Воронеже и колоннами двинулись в сторону Москвы. Наемникам также удалось уничтожить несколько российских вертолетов и редкий военный самолет, было уничтожено немало офицеров.

Стоит отметить, что до начала бунта Пригожин обвинил российских кадровых военных, подконтрольных Минобороны РФ, в нанесении удара по тыловому лагерю ЧВК, и пригрозил военному руководству наказанием.

Бунт очень резко завершился - лидер наемников с ведома Владимира Путина поговорил с псевдопрезидентом Беларуси Александром Лукашенко, и "вагнеровцы" угомонились. Сообщалось, что наемники получили гарантии безопасности и могут отправиться на беларускую территорию.

По мнению военного аналитика Шон Белла, российский диктатор не хочет делать из Пригожина мученика. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко спрогнозировал, что главарю "Вагнера" грозит псевдоинфаркт.

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