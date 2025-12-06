Часть портовой инфраструктуры обесточена - операторы перешли на резервное питание от генераторов. В Минэнерго добавили, что враг ударил по энергообъектам в 8 областях.

Российская оккупационная армия осуществила комбинированную ракетно-дроновую атаку в Одесской области, в результате которой поражены энергетический объект и портовая инфраструктура.

По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, враг снова ударил по гражданской инфраструктуре региона и несмотря на активную работу противовоздушной обороны, поврежден объект энергетики.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В то же время зафиксированы перебои в электро- и теплоснабжении. Как отметил Кипер, специалисты уже работают над устранением последствий. Критическая инфраструктура переведена на генераторы.

Одесская область без электричества

По данным вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития громад Алексея Кулебы, в Одесской области в результате повреждений без теплоснабжения остаются 9 500 абонентов, без водоснабжения - 34 тыс. абонентов. Сейчас идет перезаживлення к резервным линиям. Также под атакой оказались и портовые объекты: часть инфраструктуры обесточена - операторы перешли на резервное питание от генераторов. Обломками и взрывной волной повреждены административное здание и элементы портовой инфраструктуры.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры УНИАН заявили, что начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса). Как отметили в ведомстве, в очередной раз поврежден объект энергетической инфраструктуры. Специалисты работают над восстановлением подачи света в населенных пунктах.

Что говорит Минэнерго

Кроме того, как добавили в Минэнерго, россияне атаковали энергетику в 8 областях Украины. В частности, это: Киевская, Черниговская, Львовская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская и Харьковская области.

В результате атаки есть обесточенные потребители в этих регионах.

"Сейчас энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет абонентам", - отметили в ведомстве.

Ночная атака оккупантов

Напомним, оккупанты с ночи нанесли воздушный удар по Украине. Большинство областей подверглись атакам беспилотниками, также агрессор утром осуществил пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков.

В Луцке в результате атаки загорелись продуктовые склады в одном из микрорайонов города. В связи с массированным обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове оперативно меняют маршруты пассажирских поездов, которые должны были идти по городу.

