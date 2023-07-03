"Добро" на это якобы уже дал Лукашенко.

После неудавшегося мятежа в России и побега в Беларусь главарь российской ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин готовится к вербовке беларуских заключенных в свои ряды, сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источники.

Якобы Евгений Пригожин пытается решить вопрос с вербовкой заключенных в беларуских тюрьмах и колониях и уже получил одобрение непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Сейчас, по информации источников, ищут повод для того, чтобы начать вербовку.

Кроме того, в Беларусь уже якобы переместились все основные фигуры ЧВК "Вагнера" и около 80% наемников. Около 20% наемников остаются в оккупированном украинском Луганске.

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Переезд "вагнеровцев" в Беларусь - что сообщалось

После неудавшегося мятежа "вагнеровцев" в России Евгений Пригожин и часть наемников его ЧВК "Вагнера" получили прибежище в Беларуси. При этом вербовка в ЧВК на территории РФ была прекращена, а сторонников Пригожина в российской армии начали выискивать для проведения "патриотических бесед".

По информации украинских пограничников, теперь на территории РБ с согласия Александра Лукашенко могут разместить до 8 тысяч наемников ЧВК "Вагнера".

Группировка "вагнеровцев" в Беларуси может создавать угрозу для Украины, но, по оценке президента Владимира Зеленского, пока серьезной опасности она не представляет.

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