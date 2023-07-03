Глава Украинского государства убежден, что вертикаль власти российского президента разрушается.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что реакция президента Российской Федерации Владимира Путина на мятеж частной военной кампании "Вагнер" была слабой и что российский лидер теряет контроль над собственным народом.

Об этом глава государства сказал в интервью американскому телеканалу CNN.

"Мы видели реакцию Путина. Она была слабой", - сказал Зеленский.

"Во-первых, мы видим, что он не контролирует все. Движение "Вагнера" вглубь России и взятие некоторых регионов показывает как легко это сделать. Путин не контролирует ситуацию в регионах. Вся эта вертикаль власти, которая раньше у него была, просто разрушается", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что отчеты разведывательных служб показали, что Кремль взвешивал, какую поддержку имеет главарь "Вагнера" Евгений Пригожин.

Президент Украины утверждает, что половина России поддерживала главаря "Вагнера" и мятеж вагнеровцев.

Мятеж "Вагнера"

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня по приказу Пригожина войска ЧВК "Вагнер" двинулись в сторону российских городов с так называемым "маршем справедливости". Сам главарь боевиков обещал "остановить" военное руководство РФ после якобы "ракетного удара" вооруженных сил РФ по его тыловому лагерю.

На улицах российских городов появились кадровые войска и военная техника. ФСБ подняли по тревоге. Сообщалось, что "под контроль" террористов ЧВК перешли военные объекты Воронежа и Ростова-на-Дону.

Путин назвал восстание "ножом в спину" и "предательством", впрочем, не вспомнив в видеообращении к россиянам фамилию Пригожина.

Хотя днем 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" добрались до Московской области, однако остановили свое наступление в 200 км от Москвы и Пригожин развернул колонну с военной техникой. Это стало результатом переговоров между Александром Лукашенко и Пригожиным.

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