Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала о кризисах в отношениях с мужем Владимиром Локотком.

Не секрет, что пара в официальном браке уже восемь лет и имеет двух общих детей. По словам Ольги, за это время у них случались разные моменты в отношениях. Однако ту "турбулентность" они с любимым проходили благодаря разговорам.

"Были тяжелые времена. В отношениях очень сложно. Это такая стабильная работа, где надо свой график с кем-то согласовывать, свои мысли и идеи. Для меня это нелегкая работа, это был вызов. Психологи говорят, что есть проблемные годы в браке - три, семь, десять и так далее - мы такую турбулентность проходили. Я всегда спасалась тем, что мы начинали говорить", - отметила Фреймут в интервью Анне Хаустовой.

Ольга добавила, что сейчас они с мужем стараются поддерживать романтику в паре и проводят больше времени вместе.

"Для меня романтично, когда мы просто можем пойти в наше любимое кафе. Погулять по нашему любимому маршруту возле Темзы или просто посидеть и поговорить. Я знаю, что отношения с возрастом изнашиваются, набирают новую форму, формат. Я думаю, что признак удачного брака, когда ты с возрастом хочешь быть с этим человеком, когда он тебя не раздражает, когда вы можете поговорить", - отметила ведущая.

