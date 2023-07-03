История с мятежом "вагнеровцев" еще не завершена.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал последствия мятежа Евгения Пригожина.

В интервью Obozrevatel Юсов анонсировал возможные кадровые перестановки среди военно-политического руководства РФ.

"История с Пригожиным, как и с ЧВК "Вагнер", в общем – не закрыта. И в политическом смысле в частности. В ближайшее время мы ожидаем продолжения кадровых изменений внутри самой России – как военных, так и политических", - сказал Юсов.

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Он добавил, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге и о его перемещении в Беларусь на постоянной основе речь не идет. В Беларуси будет только юридический адрес ЧВК "Вагнер", отметил Юсов.

"То, что будет происходить в Беларуси, будет иметь в основном информационный и формальный характер. О полноценном перемещении всего личного состава "Вагнера", как и персонально Пригожина, на территорию Беларуси пока речь не идет", - сказал представитель ГУР.

Юсов также высказался о судьбе генерала Сергея Суровикина, которого якобы держали под стражей:

"Некоторое время Суровикин был ограничен в своих действиях, в передвижении. Однако по состоянию на сейчас его отпустили. И, опять же, ситуация разворачивается. Пока что выводы делать рано".

Мятеж "Вагнера" и его последствия

23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что он поведет своих наемников на Москву с целью "снимать Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ". Пригожин свой мятеж назвал "маршем справедливости".

Пригожин утром 24 июня вместе со своей армией вошел в Ростов, где планировал взять в плен Шойгу и главнокомандующего ВС РФ Валерия Герасимова.

Вечером 24 июня в конфликт вмешался самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко. Он убедил Пригожина остановить поход на Москву.

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