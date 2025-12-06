Главный советник диктатора напомнил, что Путин и Уиткофф встречались уже шесть раз, поэтому уже установили дружелюбные связи.

Главный советник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил, что правитель России Владимир Путин и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф достигли уровня взаимопонимания, который сделал их последние переговоры "действительно дружескими". Об этом он сообщил во время визита Путина в Индию, комментируя встречу в Кремле, состоявшуюся во вторник, пишет Reuters.

По словам Ушакова, встреча Путина с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером длилась пять часов и была сосредоточена на плане урегулирования войны в Украине.

Ушаков подчеркнул, что российский лидер и американский спецпредставитель уже встречались шесть раз, и это повлияло на тон переговоров:

"Я бы сказал, что тон - и я не боюсь этого сказать - был конструктивным и дружественным. Путин хорошо знает Уиткоффа... Они понимают друг друга без слов".

Советник Кремля отметил, что участие Джареда Кушнера, которого неожиданно включили в переговоры, было своевременным: "Наряду с шармом и дружелюбием Уиткоффа, он добавил элемент системного подхода".

Что известно о переговорах с Украиной

Напомним, что Стив Уиткофф на этой неделе провел встречу с главным украинским переговорщиком Рустемом Умеровым во Флориде. По данным источников, знакомых с ходом контактов, еще одна встреча запланирована там же в пятницу.

Пока неясно, будет ли Кушнер участвовать в этих разговорах с украинской стороной.

