Гросси заявил, что инспекция "подтвердила, что способность нового укрытия удерживать возможные выбросы фактически потеряна".

Защитная арка Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) больше не может выполнять свою основную функцию из-за повреждения, нанесенного российским беспилотником.

Как пишет Reuters, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что инспекция стальной защитной конструкции показала, что падение в нее российского дрона в феврале 2025 года привело к ее разрушению.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекция "подтвердила, что способность нового укрытия удерживать возможные выбросы фактически потеряна, но не обнаружила необратимых повреждений ее несущих конструкций или систем мониторинга".

Видео дня

Гросси заявил, что ремонтные работы уже проведены, "но комплексное восстановление остается необходимым для предотвращения дальнейшего разрушения и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности".

Атака на Чернобыльскую АЭС

14 февраля ООН сообщила, что беспилотник с фугасной боеголовкой поразил станцию, вызвав пожар и повредив защитную арку вокруг четвертого реактора.

Тогда Украина заявила, что беспилотник был российским, хотя Москва отрицала, что атаковала АЭС.

В тот день президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российский дрон, ударивший по саркофагу на Чернобыльской АЭС, летел на высоте 85 м и радары не могли его зафиксировать.

Вас также могут заинтересовать новости: