Владимир добавил, что скучает по малышу.

Украинский актер-воин Владимир Ращук, который известен по фильмам "Конотопська відьма" и "Батьківські збори", показал своего маленького сына.

Напомним, что два месяца назад его жена-актриса Виктория Билан-Ращук родила мальчика, которого назвали Яремой. Звездные родители не показывали лицо сына, однако на днях Владимир опубликовал в своем Instagram трогательный кадр с малышом, на котором нежно целует его в лоб.

"Сын, родной, 2 месяца как ты осчастливил этот мир, как я папа. Люблю. Соскучился", - подписал кадр актер.

Видео дня

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами Ращука и его сына в комментариях:

"Боже, как мило"

"Пусть растет здоровый вам на радость"

"Какой красавчик ваш сыночек"

"Желаю, чтобы он вырос добрым и большим, как отец".

К слову, в начале полномасштабного вторжения Владимир пошел в ВСУ. Он защищал Киевскую область и был в горячих точках. С женой Викторией актер находится почти 10 лет в браке.

Напомним, ранее актер-воин Владимир Ращук раскритиковал Тараса Цымбалюка за роль военного.

Вас также могут заинтересовать новости: