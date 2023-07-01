В 200 ОМСБр оккупантов проводят проверки телефонов.

После мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в армии России продолжаются проверки на предмет поддержки "вагнеровцев". Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

В сообщении движения в Telegram отмечается, что в 200 ОМСБр проверяют телефоны. Кроме того, солдат наказывают за подписку на Telegram-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер".

В то же время в 57 ОМСБр проводятся "патриотические" беседы. На них замполиты восхваляют министра обороны РФ Сергея Шойгу и президента России Владимира Путина. Зато деятельность ЧВК "Вагнер" на таких мероприятиях критикуют.

Видео дня

Мятеж Пригожина: основные события и прогнозы

23 июня главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин объявил "Марш справедливости". Его наемники двинулись на Москву якобы остановить министра обороны России Сергея Шойгу.

Уже 24 июня наемники Пригожина установили контроль над Ростовом и добрались до Московской области. Впрочем, в 200 километрах от Москвы Пригожин развернул колонну техники. Предшествовали этому решению его переговоры с Александром Лукашенко.

В СМИ появлялась информация, что по итогам этих переговоров Пригожин отправится в Беларусь, а "вагнеровцев" отпустят без преследования. Так и произошло – 27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин прибыл в Беларусь. Однако в последние дни сообщается, что владелец ЧВК "Вагнер" осуществляет полеты с территории Беларуси.

Западные СМИ пишут, что, возможно, Пригожин был вынужден изменить свои планы по захвату Герасимова и Шойгу в последний момент. Кроме того, существует вероятность, что в высшем руководстве РФ могли знать о подготовке мятежа. Там могли надеялись на успех "похода" Пригожина.

Что касается последствий мятежа, многие эксперты убеждены, что на этом история не завершилась. К примеру, российский социолог Игорь Эйдман считает, что Пригожин попытается повторить попытку мятежа. Вероятно, в следующий раз он воспользуется поддержкой российских силовых структур.

Вас также могут заинтересовать новости: