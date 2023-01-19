Британский политик отреагировал на очередной намек Дмитрия Медведева о применении Россией ядерного оружия. Джонсон считает, что миру лучше сфокусироваться на поставках танков Украине.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон высмеял угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о применении ядерного оружия на фоне поставок тяжелого вооружения Украине.

Во время "Украинского завтрака" в Давосе британский политик констатировал, что у Путина, очевидно, наступил "экономический паралич": он чувствует, что земля уходит у него из-под ног, поэтому его приспешники разбрасываются нереальными угрозами.

"Он (Путин - ред.) не будет использовать ядерное оружие, он никогда этого не сделает, но хочет, чтобы мы так думали. У него сейчас экономический паралич, он теряет землю под собой", - заявил Джонсон.

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Он призвал не верить подобным угрозам, ведь применение ядерного оружия со стороны РФ подорвет отношения Путина с Индией и Китаем, а на это диктатор пойти не может.

"Фокусируйте внимание на Украине, не на Путине. Надо поддерживать Украину, дать ей необходимые инструменты, чтобы она победила... HIMARS стал очень эффективным оружием, дайте им танки!" - призвал бывший глава британского правительства.

Ядерные угрозы Кремля

Ранее ядерными угрозами в отношении Украины отметился лидер Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, Россия просто может нажать на кнопку "и салам алейкум".

Также "красноречивостью" отличился кремлевский российский пропагандист Владимир Соловьев. На прошлой неделе он так расстроился западными поставками тяжелого вооружения Украине, что предложил бомбить страны НАТО ядерным оружием прямо из Африки.

В декабре прошлого года российский диктатор Владимир Путин заявил, что "угроза ядерной войны нарастает". Москва якобы рассматривают ядерное оружие в качестве "средства защиты".

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