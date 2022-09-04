По его убеждению, богатством надо делиться.

Одиозный московский патриарх Кирилл заявил, что состоятельные россияне попадут в ад, если не будут делиться своим состоянием с бедными.

Об этом пишет пропагандистский ТАСС.

Патриарх призвал богатых россиян отдавать значительную часть своих денег нуждающимся. В случае отказа богачей "ждет ад".

Видео дня

"Вот дай бог, чтобы наши богатые люди, которые родились в православной стране, многие из которых так или иначе связанные с церковью, всегда помнили, что оправдание богатства здесь, на земле, оказывается в том, что люди перестают тебе завидовать, люди перестают видеть тебя врагом, но и "в будущем веке" это богатство может обратиться во благо, если оно здесь служит благу других людей", - сказал Кирилл.

Патриарх заявил, что состоятельные люди, которые не поделятся с бедными, "попадут в ад".

Как ранее сообщал УНИАН, 16 июля правительство Великобритании ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. Отдельно, ограничения коснутся главы русской православной церкви патриарха Кирилла.

8 июля Канада объявила о введении дополнительных санкций против российских агентов дезинформации и пропаганды в связи с незаконным и неоправданным вторжением России в Украину. В санкционном списке оказался опять таки патриарх Кирилл.

Вас также могут заинтересовать новости: