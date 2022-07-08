Канада объявила о введении дополнительных санкций против российских агентов дезинформации и пропаганды в связи с незаконным и неоправданным вторжением России в Украину.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады.
"Канада не останется в стороне, когда президент Владимир Путин ведет незаконную и несправедливую войну и пытается оправдать ее с помощью дезинформации, манипуляций и пропаганды", - говорится в сообщении.
Страна вводит санкции против 29 спонсируемых государством агентов по дезинформации и пропаганде и 15 организаций, которые контролируются или принадлежат российскому правительству и причастны к усилиям по дезинформации. Кроме того, Канада запретила импорт некоторых видов золота из России.
В санкционный список попали:
- Владимир Гундяев (патриарх Кирилл);
- бывший управляющий директор группы "Яндекс" Тигран Худавердян;
- глава Роскомнадзора Андрей Липов;
- заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов;
- заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков;
- заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин;
- заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер;
- обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов;
- ведущая "Первого канала" Екатерина Андреева;
Также Канада ввела санкции против ИА REGNUM и Роскомнадзора.
Страна также запустила веб-страницу, посвященную противодействию дезинформации РФ с помощью фактов.
Напомним, что ранее Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла.
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