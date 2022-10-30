Возможному следующему президенту России не "светит" снятие западных санкций, считает предприниматель.

Если президент Российской Федерации Владимир Путин плохо будет уходить с должности, то временно страну может возглавить мэр Москвы Сергей Собянин.

Во время переходного периода Собянину не "светит" снятие санкций, наложенных Западом, рассказал один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС, российско-израильский бизнесмен Леонид Невзлин в интервью основателю издания "Гордон", журналисту Дмитрию Гордону

"...Если же Путин будет уходить плохо, то среди временных фигур, которые могли бы его заменить до того, как найдут все соглашения с Украиной и Западом, - я думаю, что это мог бы быть... Собянин, несмотря на многие его минусы...", - спрогнозировал предприниматель.

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В начале октября российский политолог и публицист Андрей Пионтковский говорил, что Владимир Путин создал для себя очень угрожающую ситуацию, объявив частичную мобилизацию в России и предприняв попытку аннексии частей четырех областей Украины.

По его словам, президент России создал расхождение с группировкой своих близких прихвостней.

Позже российский оппозиционер, полковник ФСБ РФ в отставке Геннадий Гудков спрогнозировал, что страна запросто может распасться из-за глубоких противоречий между Москвой и регионами.

Справка УНИАН. Владимир Путин начал руководить РФ в конце 1999 года - тогда он получил должность исполняющего обязанности президента государства. Уже 26 марта 2000 года он впервые одержал победу на президентских выборах.

Сергей Собянин стал мэром Москвы 21 октября 2010 года. Был губернатором Тюменской области, главой российской Администрации президента и заместителем председателя правительства РФ - руководителем аппарата.

В конце июля 2022 года ЕС ввел новые санкции против России из-за полномасштабного вторжения в Украину, осуществленного 24 февраля. В санкционный список, в частности, попал Собянин.

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