Санкции предусматривают запрет въезда в ЕС и замораживание активов.

В рамках седьмого пакета санкций против России Европейский Союз ввел ограничения в отношении 57 физических и юридических лиц.

Список подсанкционных юридических и физических лиц опубликован в Официальном журнале ЕС.

Среди физических лиц под санкции, в частности, попали:

мэр Москвы Сергей Собянин;

депутат Госдумы Адам Делимханов;

губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев;

Станислав Чемезов (сын главы "Ростеха" Сергея Чемезова);

вице-премьер-министр Андрей Белоусов;

первый заместитель директора ФСБ России Сергей Королев;

главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Стригунов;

детский омбудсмен Мария Львова-Белова;

актер Сергей Безруков;

актер Владимир Машков.

Кроме этого, в санкционный список попали родственники олигарха Олега Дерипаски, который уже находится под санкциями, и кемеровский депутат Роман Говор, сын Александра Говора, который приобрел российский бизнес McDonald's.

Среди организаций под санкции попал "Сбербанк" (меры в отношении него были расширены), АО Научно-производственное объединение "Квант" (ракетно-космическая отрасль), Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение. Также санкции введены против пропутинском байкерскому клубу "Ночные волки", который с начала аннексии Крыма распространяет в Европе российскую пропаганду.

Санкции предусматривают запрет въезда в ЕС и замораживание активов.

Как сообщал УНИАН, 20 июля послы Евросоюза одобрили седьмой пакет санкций против России, который включает запрет на импорт золота из РФ и заморозку активов "Сбербанка".

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