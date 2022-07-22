В рамках седьмого пакета санкций против России Европейский Союз ввел ограничения в отношении 57 физических и юридических лиц.
Список подсанкционных юридических и физических лиц опубликован в Официальном журнале ЕС.
Среди физических лиц под санкции, в частности, попали:
- мэр Москвы Сергей Собянин;
- депутат Госдумы Адам Делимханов;
- губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев;
- Станислав Чемезов (сын главы "Ростеха" Сергея Чемезова);
- вице-премьер-министр Андрей Белоусов;
- первый заместитель директора ФСБ России Сергей Королев;
- главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Стригунов;
- детский омбудсмен Мария Львова-Белова;
- актер Сергей Безруков;
- актер Владимир Машков.
Кроме этого, в санкционный список попали родственники олигарха Олега Дерипаски, который уже находится под санкциями, и кемеровский депутат Роман Говор, сын Александра Говора, который приобрел российский бизнес McDonald's.
Среди организаций под санкции попал "Сбербанк" (меры в отношении него были расширены), АО Научно-производственное объединение "Квант" (ракетно-космическая отрасль), Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение. Также санкции введены против пропутинском байкерскому клубу "Ночные волки", который с начала аннексии Крыма распространяет в Европе российскую пропаганду.
Санкции предусматривают запрет въезда в ЕС и замораживание активов.
Как сообщал УНИАН, 20 июля послы Евросоюза одобрили седьмой пакет санкций против России, который включает запрет на импорт золота из РФ и заморозку активов "Сбербанка".