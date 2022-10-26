Президент России наставил губернаторами "олухов", считает оппозиционер.

Власти РФ руководят регионами с помощью двух "удавок" - финансовой и административной.

Российский лидер Владимир Путин в регионах наставил губернаторами "олухов", рассказал полковник ФСБ РФ в отставке, российский оппозиционер Геннадий Гудков в интервью основателю издания "Гордон" - журналисту Дмитрию Гордону.

По мнению эксперта, распад РФ запросто может произойти из-за глубоких противоречий между Москвой и регионами.

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"Губернаторы сейчас превращены в идиотов, которые имитируют бурную деятельность, не имея такой возможности... Многие из них вступили в ряды военных преступников, начав формировать региональные батальоны... Были приспешниками режима, а теперь стали военными преступниками. Сами захотели, сами так решили - пусть отвечают... Поэтому противоречия между регионами и Москвой такие сильные и такие глубокие, что это может запросто привести к распаду России", - заявил оппозиционер.

Гудков добавил, что почти все российские регионы являются дотационными. Политик считает, что противоречия между Москвой и регионами начнут давать о себе знать, как только центральная власть ослабнет. Оппозиционер спрогнозировал, что сепаратистские процессы могут стартовать в Туве, Башкортостане или в Татарстане.

"Как только ослабнет удавка, которую набрасывает федеральный центр на регионы... Две удавки: одна - административная, вторая - финансовая. И этими удавками, как вожжами, он руководит регионами. У нас каждая губерния держит в Москве посольство для приползания и прошения денег. У нас, по-моему, из 86 78 регионов дотационных, несамостоятельных, а восемь - доноры, типа Москвы, Ханты-Мансийска...", - поделился собеседник.

По словам оппозиционера, "поэтому вполне понятно, что самые серьезные, глубокие противоречия существуют между Москвой и регионами, и как только центральная власть ослабнет, эти противоречия начнут давать о себе знать".

Развал РФ или падение режима Владимира Путина - интересные прогнозы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в середине сентября говорил, что распад России начался 24 февраля - в день полномасштабного вторжения в Украину, когда оккупанты не смогли быстро захватить наше государство.

В конце октября бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж спрогнозировал, что если в нашей стране в течение двух-трех месяцев наступательные операции Сил обороны будут очень успешными, то в РФ это серьезно ослабит Владимира Путина, и может возникнуть вопрос насчет его отстранении от должности президента.

Стоит отметить, что украинские воины в конце августа пошли в контрнаступление и освободили ряд населенных пунктов в Херсонской, Донецкой и Луганской областях и деоккупировали почти всю Харьковскую область.

Справка УНИАН. Российская Федерация сформирована 25 декабря 1991 года после распада СССР. РФ - самая большая по территории страна в мире.

Владимира Путина впервые избрали президентом РФ 26 марта 2000 года.

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