В РФ говорят, что будут готовы принять "серьезные ответные меры".

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил "серьезными ответными мерами" Соединенным Штатам Америки, если те развернут ракеты средней и малой дальности в Индо-Тихоокеанском регионе.

В интервью пропагандистскому ТАСС он заявил, что приверженность России Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности "жестко увязана" с потенциальным появлением наземных РСМД американского производства в ряде регионов.

По его словам, вопрос развертывания такого вооружения "враждебно настроенными странами" очень чувствителен для России, в особенности - в случае с США.

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"Очевидно, что создание Вашингтоном дополнительных ракетных рисков потребует от нас принятия серьезных ответных мер. В отсутствие экстраординарных шагов со стороны США по наращиванию на нас силового давления иными средствами Россия не станет первой развертывать ракетные вооружения, ранее запрещенные по ДРСМД. Однако, судя по приготовлениям Пентагона, ждать от американцев практических действий по размещению наземных РСМД в различных регионах мира осталось недолго", - сказал он.

Возможное размещение ракет средней дальности в Азии:

В начале декабря появилася информация о том, что американская армия в следующем году может развернуть наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Сообщалось, что рассматриваютсяя наземные версии Standard Missile-6 (SM-6) и крылатой ракеты Tomahawk.

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