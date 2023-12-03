Дальность полета ракет составляет от 500 до 2700 километров.

Вооруженные силы США планируют развернуть наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году. Об этом сообщает Nikkei Asia, ссылаясь на представителя тихоокеанской армии США Роба Филлипса.

По его словам, первое размещение арсенала в регионе после окончания Холодной войны состоится для усиления сдерживания Китая. Рассматриваемые варианты включают наземные версии Standard Missile-6 (SM-6) и крылатой ракеты Tomahawk. Считается, что дальность полета ракет составляет от 500 до 2700 километров. При этом Филлипс не предоставил подробностей о том, где и когда могут быть размещены американские ракеты.

Издание уточняет, что это первое развертывание после того, как в 2019 году истек срок действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Соглашение, подписанное с Советским Союзом в 1987 году, запрещало странам разрабатывать и владеть ракетами наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км.

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"Китай продолжал расширять свой арсенал ракет средней и малой дальности, в то время как США были связаны Договором. Согласно ежегодному отчету Пентагона о военной мощи Китая, Пекин сейчас имеет 1500 ракет с дальностью от 1000 до 5500 км", - говорится в статье.

Анкит Панда, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, сказал, что армия США отправит ракеты средней дальности в основном на территорию США.

"Они будут постоянно развернуты на территориях США в регионе, в первую очередь на Гуаме. Союзники могут быть готовы к ротационному развертыванию сил во время кризисов, но это очень зависит от будущей политической динамики", - отметил Панда.

Отношения США и Китая - последние новости

США должны быть готовы к одновременным войнам с Китаем и Россией. Об этом говорится в отчете назначенной Конгрессом двухпартийной комиссии по стратегической политике. Там отметили, что США должны продлить срок службы подводных лодок с баллистическими ракетами и разместить больше тактического ядерного оружия в Азии и Европе.

Между тем в США заявили о подготовке Китая к войне. По словам Джона Болтона, бывшего советника предыдущего президента США Дональда Трампа, угроза не ограничивается военными делами, но распространяется также на политику и экономику.

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