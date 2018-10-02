Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности – Столтенберг

Москва признала существование новой ракетной системы, которая имеет название 9М729.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

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Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе накануне двухдневного заседания руководителей оборонных ведомств стран-членов Альянса.

"Мы остаемся обеспокоенными отсутствием уважения со стороны России к ее международным обязательствам, в том числе к Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности. Этот договор ликвидирует целую категорию вооружения и является важным элементом нашей безопасности. Теперь этот договор оказался под угрозой из-за действий России", - подчеркнул Столтенберг.

"После многих лет отрицания, Россия недавно признала существование новой ракетной системы, которая называется 9М729. Россия не предоставила достоверных ответов по этой новой ракетной системе. Все союзники согласны, что наиболее вероятная оценка будет такой, что Россия нарушает договор. По этой причине, срочно важно, чтобы Россия ответила на это беспокойство существенным и прозрачным образом", - заявил генсек НАТО.

В мае президент США Дональд Трамп поручил правительству подготовить план по введению санкций против России за нарушение договора о ликвидации РСМД.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Согласно документу, обе стороны не могут испытывать и развертывать крылатые, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.