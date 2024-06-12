Оккупационные власти трактуют это как "защиту от иностранных мошенников".

В России придумали новые ограничения и теперь могут заблокировать звонки из-за рубежа. Там считают, что такие меры должны защитить россиян от иностранных мошенников, в частности из Украины, сообщает один из сайтов боевиков.

Как известно, Роскомнадзор рассматривает такую возможность, чтобы "защитить абонентов от иностранных мошенников, поскольку сейчас фиксируется многократный рост фишинговых звонков, в частности из Украины". Однако, выйти на связь с цивилизованным миром им все же позволят, ведь когда такую блокировку проведут, россиянам дадут выбор: принимать или не принимать зарубежные звонки, ограничить себя от всех вызовов из других стран или общаться с абонентами, которые живут за рубежом, из списка своих контактов.

Такое решение сразу вызвало недовольство и многие "эксперты" возмутились по этому поводу, ведь "блокировка спам-звонков из-за рубежа может создать трудности для бизнеса, который работает с организациями из стран СНГ, Азии и Африки". А также вызовет трудности с регистрацией в иностранных сервисах и приложениях, таких как Telegram.

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Информационные аналитики страны-оккупанта утверждают, что из-за таких нововведений возможны проблемы для организаций, которые имеют инфраструктуру за пределами РФ, поэтому для этого требуется большое количество квалифицированного персонала, которого нет.

Другие странные новости "русского мира"

Как писал УНИАН, в Москве две медсестры написали "ГУР" на памятнике Жукову. Обеих женщин мгновенно задержали, но их родные утверждают, что ими руководили мошенники, ведь сами женщины "никогда бы не решились на такой поступок".

Кроме того, УНИАН рассказывал, что ФСБ убила военного РФ, потому что считала его пособником "Исламского государства". Силовики якобы где-то получили секретную информацию, что мужчина планировал против них теракт и были вынуждены его задержать.

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