В Nokia совершили первый в мире 'иммерсивный' телефонный звонок: почему это важно

Он дает ощущение пространственного трехмерного звука, будто собеседник находится рядом с вами в одной комнате.

Nokia совершила первый аудиозвонок и видеозвонок с использованием пространственного 3D-звука. Это самый большой шаг вперед в области голосовых вызовов, сообщается на сайте компании.

В настоящий момент все телефонные звонки, совершаемые через сотовую сеть, являются "монофоническими", то есть звук сжимается в один канал. Пространственный звук, в свою очередь, создает ощущение, будто собеседник находится рядом с вами в одной комнате.

Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк позвонил таким образом послу Финляндии по цифровизации Стефану Линдстрему. При этом звонок был совершен с помощью обычного смартфона через общедоступную сеть 5G.

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Помимо "иммерсивных" звонков между людьми, новую технологию можно использовать в конференц-связях, чтобы разделить голоса говорящих.

Некоторые приложения, такие как Apple Music, Netflix и Disney Plus, тоже предлагают пространственный звук для более реалистичного прослушивания, однако только на поддерживаемых устройствах.

Сегодня большинство смартфонов имеют как минимум два микрофона. Этого достаточно для реализации данной технологии и передачи в реальном времени пространственных характеристик звонка. Технологию называют частью будущего стандарта 5G Advanced, но когда она станет доступна широкой общественности, компания не говорит. Вероятно, для распространения потребуется несколько лет, пишет Reuters.

Как рассказывал УНИАН, в Украине впервые в тестовом режиме запустили технологию 5G. Сейчас технология работает в более чем 90 странах мира. В частности, ЕС планирует покрыть 5G территорию всех городов и основных дорог до 2025 года.

А в Android-смартфонах вскоре появится возможность зарядки по NFC. С ее помощью получится подзарядить смарт-метки, стилусы, наушники или другие аксессуары – дополнительное устройство при этом не потребуется.

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