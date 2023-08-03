Один из них угрожал ее убить.

В российском городе Каменск-Уральск (Свердловская область) двое вернувшихся с войны в Украине оккупантов напали на девушку.

Об этом пишет местное издание KU66.RU со ссылкой на мать 18-летней россиянки. По ее словам, инцидент произошел 1 августа возле фонтана "Слонёнок". "Два участника СВО напали на мою дочь. Все попало на камеры. Им не понравилась внешность, мол она похожа на еврейку и волосы голубые", - рассказала она.

В сеть попало видео с камеры наблюдения, на котором можно увидеть, что один из мужчин схватил девушку за шею, силой подвел к фонтану и пытался удержать под водой. Затем он начал бросать ей в голову продукты.

"Второй ударил по лицу, при этом угрожал убийством, если они еще раз ее увидят. Она живет в этом дворе и боится сейчас выйти на улицу", - рассказала женщина, добавив, что нападавшие "на весь двор кричали, что они с СВО приехали".

Российские солдаты возвращаются домой

В российских СМИ все чаще появляются новости о преступлениях со стороны солдат, вернувшихся с войны в Украине. Эксперты предупреждали, что оккупанты, почувствовав безнаказанность, продолжат совершать зверства, но уже в России.

Напомним, этой весной в Москве российский оккупант совершил жестокое нападение на свою соседку, после чего поджег ее кровать.

В селе Новый Бурец Кировской области наемник частной военной компании "Вагнер" ходил по улицам с топором и ножом, угрожая местным, а затем жестоко убил женщину, у которой снимал дом.

В Самарской области контрактник изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, а в Новосибирске сообщали о насилии в отношении двух школьниц.

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