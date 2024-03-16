В прошлом году был зафиксирован один из самых больших показателей в категории российских мужчин с инвалидностью в возрасте от 18 до 30 лет.

В 2023 году в России было зарегистрировано 2,17 млн мужчин с инвалидностью в возрастной категории от 31 года до 59 лет. Это рекордный показатель за последние восемь лет. Об этом пишет российское издание "Верстка" со ссылкой на данные Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Отмечается, что в 2022 году в России официально было 1,67 млн мужчин с инвалидностью в возрасте от 31 до 59 лет. Таким образом, в 2023 году этот показатель вырос на 507 тысяч, или на 30%.

"Также в 2023 году был зафиксирован один из самых больших показателей в категории мужчин с инвалидностью в возрасте от 18 до 30 лет - 290 тысяч человек. Большим это количество было только в 2016 и 2017 годах - 319 тысяч и 302 тысячи соответственно. Данные об этой категории за 2022 год Росстат скрыл", - пишет СМИ.

В то же время данные российских чиновников подтверждают в Минобороны Великобритании. Там отмечают, что подавляющее большинство из более 335 тысяч потерь, которые понесли Вооруженные силы России в результате войны в Украине, составляют раненые военнослужащие.

Потери РФ в Украине - последние новости

Генштаб похвастался результатами на фронте. Так, в течение пятницы, 15 марта, Вооруженные силы Украины ликвидировали 1160 российских оккупантов. Таким образом, общие потери РФ в войне против Украины достигли 429 580 человек.

Также за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 21 вражеский танк, 24 ББМ и 26 артсистем.

Также УНИАН сообщал, что накануне украинская авиация поджарила скопления оккупантов. В частности, уничтожено 2 из 2 ударных дронов типа "Shahed" в Харьковской области.

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