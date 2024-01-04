Решение о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы на выезд из Украины принимается непосредственно в пункте пропуска.

В Администрации Госпогранслужбы объяснили, при каких условиях могут пересекать границу мужчины с инвалидностью и на что при этом стоит обратить внимание.

Как пишет издание Sud.ua, в ГПСУ рассказали, достаточно ли мужчине призывного возраста иметь при себе пенсионное удостоверение личности с инвалидностью первой или второй группы для пересечения границы Украины, и необходимо ли, кроме пенсионного удостоверения личности с инвалидностью первой или второй группы, предоставить другие дополнительные документы, подтверждающие соответствующий статус.

Так, отмечается, что право на пересечение государственной границы имеют лица с инвалидностью при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения, или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

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В то же время в сообщении отмечается, что решение о предоставлении разрешения на пересечение государственного принимается непосредственно в пункте пропуска в соответствии с требованиями законодательства, и "после изучения документов, подтверждающих наличие (отсутствие) оснований для предоставления такого разрешения".

Следовательно, окончательное решение остается за уполномоченным лицом Госпогранслужбы, которое должно сначала изучить соответствующие документы лица.

Пересечение госграницы

Ранее в ГПСУ отмечали, что в последнее время фиксируется увеличение попыток использования мужчинами поддельных документов, поэтому на границе сейчас усилились проверки документов.

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