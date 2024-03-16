За прошедшие сутки, 15 марта, Вооруженные силы Украины обезвредили 1160 российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне против Украины достигли уже 429 580 человек.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения было уничтожено тысячи единиц военной техники, в частности:
- танков - 6779 (+21);
- боевых бронированных машин - 12973 (+24);
- артиллерийских систем - 10606 (+26);
- средства ПВО - 719 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8268 (+14);
- крылатые ракеты - 1922 (+2);
- автомобильной техники и автоцистерн - 14024 (+31);
- специальная техника - 1712 (+1);
Также армия агрессора потеряла 347 самолетов, 325 вертолетов, 1017 РСЗО, 26 кораблей и катеров, 1 подводную лодку.
Война в Украине - последние новости
За прошедшие сутки, 15 марта, на фронте между оккупационными войсками и Силами обороны произошло 78 боевых столкновений. Тяжелее всего было на Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В Институте изучения войны добавляются, что противник может попытаться сохранить темп своих наступательных операций с любыми потерями, чтобы воспользоваться нехваткой украинской техники до того, как ВСУ получат обещанную помощь от союзников.