Уничтожены 21 танк, 24 БМП и 26 артиллерийских систем.

За прошедшие сутки, 15 марта, Вооруженные силы Украины обезвредили 1160 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне против Украины достигли уже 429 580 человек.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения было уничтожено тысячи единиц военной техники, в частности:

Видео дня

танков - 6779 (+21);

боевых бронированных машин - 12973 (+24);

артиллерийских систем - 10606 (+26);

средства ПВО - 719 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8268 (+14);

крылатые ракеты - 1922 (+2);

автомобильной техники и автоцистерн - 14024 (+31);

специальная техника - 1712 (+1);

Также армия агрессора потеряла 347 самолетов, 325 вертолетов, 1017 РСЗО, 26 кораблей и катеров, 1 подводную лодку.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки, 15 марта, на фронте между оккупационными войсками и Силами обороны произошло 78 боевых столкновений. Тяжелее всего было на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В Институте изучения войны добавляются, что противник может попытаться сохранить темп своих наступательных операций с любыми потерями, чтобы воспользоваться нехваткой украинской техники до того, как ВСУ получат обещанную помощь от союзников.

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