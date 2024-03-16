Силы обороны уничтожили два вражеских дрона.

За прошедшие сутки, 15 марта, украинская авиация нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава российской оккупационной армии.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, Силы обороны также уничтожили 2 из 2 ударных дронов типа "Shahed" в Харьковской области

В то же время захватчики нанесли 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершили 89 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам. Вследствие этого есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

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Кроме того, авиационным ударам подверглись населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой области и Запорожской областей. Под артиллерийским огнем были около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, на фронте между оккупационными войсками и Силами обороны произошло 78 боевых столкновений.

Общие потери России в войне против Украины достигли уже 429 580 человек, из которых 1160 - обезвредили за прошедшие сутки.

По мнению экспертов ISW, оккупанты продолжат использовать преимущества, предоставляемые наличием инициативы на всем театре военных действий, для динамической переоценки своих наступательных усилий этой весной. При этом враг надеется воспользоваться слабыми местами в обороне Украины этим летом.

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