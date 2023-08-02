Перед возгоранием слышали взрыв.

1 августа в Брянской области произошел серьезный пожар на пилораме.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Возгорание произошло в Фокинском районе Брянска, в сети опубликовали фотографии и видео с места происшествия. Российские СМИ пишут, что перед этим был слышен взрыв, горела пилорама, расположенная рядом с воинской частью.

В Главном управлении МЧС России по Брянской области заявили, что вызов о возгорании на территории пилорамы получили в 22:03. Через 20 минут пожар локализовали, еще через 10 - ликвидировали. Пострадавших нет.

Взрывы и пожары в Брянской области

30 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз обвинил Украину в обстреле свиноводческого комплекса в Климовском районе. В тот же день российские СМИ сообщили об атаке беспилотного летательного аппарата на здание полиции в городе Трубчевск.

Недавно сообщалось о гибели российских саперов, подорвавшихся на своей же мине в Брянской области. Также напомним, что в июле горел военный госпиталь для ветеранов.

По данным Центра национального сопротивления, российские власти хотят устроить провокации против своих граждан неподалеку от границы с Украиной.

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