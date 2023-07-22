Это уже второй случай самоподрыва российских солдат в Брянской области за последнюю неделю.

В Брянской области России трое саперов российской армии подорвались на мине, которую сами же пытались установить в приграничной с Украиной зоне. Об этом сообщает издание ASTRA

По данным источников, инцидент произошел вечером 21 июля вблизи поселка Знобь Трубчевского района. Утверждается, что трое контрактников-сапёров минировали местность, когда очередная мина сдетонировала.

В результате взрыва двое оккупантов погибли на месте, третий получил ранения, но выжил. Его госпитализировали в районную больницу.

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Инциденты с оккупантами в приграничной зоне

Достаточно похожий случай произошел ранее на этой неделе на территории все той же Брянской области, но в другом районе. Там трое военнослужащих-контрактников подорвались на противотанковой мине, которую установили в приграничной зоне их коллеги из другого подразделения. Все трое погибли.

А еще несколькими днями ранее группа чеченцев, сражающихся против режима Путина, устроила засаду на российских солдат в Белгородской области. На опубликованном в сети ролике видно, как повстанцы из засады расстреляли военный грузовик, ехавший по дороге. Как потом признались оккупанты, в грузовике погибли двое солдат.

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