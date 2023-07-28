Российские власти планируют диверсии и провокации против собственного населения. Это произойдет в Брянской области РФ, которая расположена рядом с украинской границей, в районах от населенного пункта Новые Юрковичи до Белой Березки.
Как сообщает Центр национального сопротивления, сейчас идет информационная подготовка к операции.
По словам местных, в течение последних двух дней власти РФ предупреждают их о якобы возможных проникновениях диверсионно-разведывательных групп ВСУ с целью диверсий против гражданских. Кроме того, для имитации противодействия ДРГ в район прибывает усиление для контрдиверсионных мер.
"Заметим, что ВСУ не воюют против гражданского населения и не планируют никаких терактов на территории РФ", - отмечает ЦНС.
Война в Украине - последние новости
России придется отвлекать собственное население от поражений и неудач на фронте.
По состоянию на сегодня, РФ потеряла в войне против Украины около 244 83о человек.
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки отбили атаки российских оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях, и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.