Сейчас захватчики проводят подготовку к операции.

Российские власти планируют диверсии и провокации против собственного населения. Это произойдет в Брянской области РФ, которая расположена рядом с украинской границей, в районах от населенного пункта Новые Юрковичи до Белой Березки.

Как сообщает Центр национального сопротивления, сейчас идет информационная подготовка к операции.

По словам местных, в течение последних двух дней власти РФ предупреждают их о якобы возможных проникновениях диверсионно-разведывательных групп ВСУ с целью диверсий против гражданских. Кроме того, для имитации противодействия ДРГ в район прибывает усиление для контрдиверсионных мер.

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"Заметим, что ВСУ не воюют против гражданского населения и не планируют никаких терактов на территории РФ", - отмечает ЦНС.

Война в Украине - последние новости

России придется отвлекать собственное население от поражений и неудач на фронте.

По состоянию на сегодня, РФ потеряла в войне против Украины около 244 83о человек.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки отбили атаки российских оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях, и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

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