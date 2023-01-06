Вадим Скибицкий отметил, что для подготовки мобилизованных понадобиться около двух месяцев.

Власти Российской Федерации готовятся мобилизовать еще около 500 тысяч человек в январе. Ожидается, что Москва объявит последнюю волну мобилизации 15 января.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, Кремлю понадобится около двух месяцев для формирования групп. При этом он указал, что многое будет зависеть от военной помощи западных партнеров для оснащения резервных подразделений, которые готовит Украина.

"Если Россия на этот раз проиграет, тогда Путин потерпит крах", - заявил Скибицкий в интервью Guardian.

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При этом он указал, что последняя волна мобилизации в РФ ожидается 15 января.

"Они делают упор на количество людей и техники и надеются победить нашу сторону", - подытожил представитель ГУР.

Новая волна мобилизации в России - что известно

4 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия готовится к обострению войны в феврале. Он предположил, что в ближайшее время Кремль объявит очередную волну мобилизации.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что руководство России принимает меры по предотвращению массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации.

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