Секретарь СНБО рассказал о подготовке российских войск.

Россия готовит обострение на фронте в Украине в феврале 2023 года.

Такое заявление сделал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, отвечая на соответствующий вопрос:

"Февраль месяц для них будет решающим. Они рассчитывают на определенное обострение, готовятся. Есть много маркеров, например мы видим, что Козак (замглавы администрации президента России) активизировался. Он проводит встречи с деятелями Европы для того, чтобы нас принудить к подписанию определенных "мирных" соглашений. Многие маркеры дают нам повод говорить о том, что в феврале у них может быть еще одна попытка решить этот вопрос".

Он пояснил, что в феврале этого года будет происходить определенный перечень событий, в том числе Мюнхенская конференция и встречи в Нью-Йорке.

Данилов также отметил, что в ближайшее время в России, вероятно, состоится очередная волна мобилизации

"Мобилизация в России будет с высокой вероятностью. Мы рассматриваем такую вероятность, как более 50%", - заявил Данилов.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в интервью телеканалу ABC News начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует провести серьезное наступление на фронте в марте этого года.

По его словам, эти боевые действия будут самыми жаркими.

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