Русские ходили в туалет мимо унитаза и расстреливали фотографии украинских военных.

Волонтер Стефания Пауль рассказала о дикарских поступках рашистов на Киевщине. Оккупанты ходили в туалет мимо унитаза и расстреливали фотографии украинских военных.

Об этом волонтер рассказала "24 каналу".

Во временно оккупированных населенных пунктах Киевской области россияне жили в домах украинцев и все разрушали. Они всюду делали надписи и превратили свое пребывание в Украине в театр абсурда.

"Брали и за**рали чужие дома своими надписями. Машины, которые они расстреливали, также расписывали. Реально, как маленькие вандалы, как подростки на вписке – потусили, разгромили все и сбежали. У них – ни мозгов, ни совести нет - ничего", - рассказала волонтер.

Она также пошутила о том, что люди, которые должны метко стрелять, не могут "попасть" даже в унитаз и нормально сходить в туалет. Рашисты тратили патроны на "войну" с фотографиями. В Ирпене, как рассказала волонтер, оккупанты стреляли в фотографии защитников Украины, которые погибли. Русские расстреливали Аллею Славы.

В Буче оккупанты наглядно показали, что их интересует больше всего. Волонтер вспомнила, что она видела помещение, в котором сначала стоит киоск с пивом, потом рыбный магазин, а за ними - пустое помещение. Оккупанты полностью вынесли все пиво, однако не дошли даже до рыбы. Больше всего их интересовал только алкоголь.

"Пустое помещение они не трогали – там теперь наш склад. Там целые окна, двери. Рыбная лавка тоже не тронута. В пивнушке – выбитое окно, и нет пива, нет бутылок. Оттуда вообще все вынесли. Я когда впервые увидела, сказала: "Насколько можно быть тупорылым, чтобы набрать пива, но не набрать рыбы?". Хотя, собственно, зачем закусывать, если ты и так на голодный желудок все делаешь", - пошутила волонтер.

Она призналась, что относится к армии РФ не как к военным, а как к "орде невежественных людей". Рашисты показали себя во всей красе, они не умеют пользоваться туалетами, все крушат и "охотятся" за пивом.

Ранее УНИАН уже сообщал, что из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак.

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