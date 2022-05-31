По словам оккупанта, переписку которого перехватила СБУ, в российской армии отсутствует логистика поставки продуктов.

Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак.

Об этом сообщает СБУ в своем Telegram.

"Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак. Об этом свидетельствует переписка российского захватчика, которую перехватила СБУ... По словам захватчика, у них нет продуктов, потому что в армии отсутствует логистика, и продукты просто не могут доставит", - говорится в сообщении.

Это резко контрастирует с "победной" картинкой, которую транслируют на российском телевидении. Поэтому на удивленную ремарку друга, что у них СМИ "рисуют только победы", отвечает просто: "Пусть сюда идут и рисуют".

В переписке оккупант, который сейчас находится на временно оккупированной территории Херсонской области, рассказывает, как ел йоркширского терьера, и просит одолжить ему деньги на продукты.

Ранее в СБУ заявляли, что на Донбассе контрактники Вооруженных сил РФ едва не расстреляли генерала, который приехал, чтобы заставить их идти в наступление.

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