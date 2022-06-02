В результате взрыва на некоторое время в нескольких населенных пунктах пропал свет.

Вчера в районе Обухова на Киевщине силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.

Как сообщили в полиции Киевской области, ПВО сработала 1 июня около 22 часов.

"В результате взрыва пострадавших и разрушений нет. Лишь на некоторое время в нескольких населенных пунктах отсутствовал свет", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники полиции провели осмотр места происшествия.

Также правоохранители призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и ходить в укрытия.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин ранее заявил, что россияне просчитались, надеясь захватить Киев за несколько дней, однако нынешняя война с РФ может быть далеко не последней.

Енин добавил, что в условно мирном сейчас Киеве есть риски и угрозы ракетно-бомбовых ударов со стороны РФ несмотря на то, что Киев является одним из самых защищенных городов Украины с точки зрения противовоздушной обороны.

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