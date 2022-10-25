Российские мобилизованные увидели обращение армии Украины благодаря хакерам.

Во вторник, 25 октября, благодаря хакерам в российском Новосибирске длительное время транслировалось обращение Вооруженных сил Украины к армии агрессора с предложением сдаваться в плен.

Об этом сообщил в Telegram СтратКом Вооруженных сил Украины,

В сообщении сказано, что сегодня около 14 часов украинскими хакерами был взломан один из провайдеров спутникового телевидения в Новосибирске. При этом отмечается, что вместо "привычного дерьма от пропагандонов" длительное время транслировалось обращение ВСУ к армии агрессора с предложением сдаваться в плен и противостоять насильственной и повальной мобилизации.

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"Шипение упырей и вурдалаков, которые, кроме обращения, ничего не могли смотреть, было слышно за сотни километров", - шутят в СтратКоме.

Мобилизация в России 2022 и достижения "IT-армии" Украины - важные новости

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, пребывающих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил планы мобилизовать около 300 тыс. человек.

Недавно в РФ объявили, что уже мобилизовано 200 тыс. человек, но 6 октября спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что на самом деле мобилизовано более 100 тыс. человек.

В конце сентября стало известно, что украинская "IТ-армия" взломала сайт российской частной военной компании "Вагнера" и получила персональные данные наемников.

Украинские киберзащитники с 29 августа до 11 сентября парализовали работу более 2 400 российских онлайн-ресурсов.

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