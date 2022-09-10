Странным заявлением ошарашил один из "экспертов" в эфире федерального канала.

Для Российской Федерации не существует понятия "неприемлемые потери".

Об этом в эфире одного из российских каналов заявил один из "экспертов" в студии.

Россиянина возмутило то, что Запад якобы манипулирует, акцентируя на огромных потерях "второй армии мира" в Украине. По его убеждению, в РФ не существует такого понятия как "неприемлемые потери".

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"Они не понимают того факта, что для России не существует понятия "неприемлемых потерь". Его просто нет", - заявил пропагандист, очевидно, намекая на то, что Путин готов воевать до последнего оккупанта.

Как сообщал УНИАН, российский оппозиционер Михаил Ходорковский опубликовал информацию о погибших солдатах регулярных войск РФ. Данные он привел, ссылаясь на документ Минфина РФ, оказавшийся в его распоряжении.

Как свидетельствуют документы, РФ подтверждает гибель 48 759 солдат.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля составляют около 52 тыс. 250 человек.

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