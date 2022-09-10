Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля составляют около 52 тыс. 250 человек.

Кроме того, враг потерял:

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танков - 2136 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 4584 (+9) ед,

артиллерийских систем - 1259 (+22) ед,

РСЗО - 311 (+5) ед,

средства ПВО - 162 (+3) ед,

самолетов - 239 (+0) ед,

вертолетов – 212 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 898 (+10),

крылатые ракеты - 215 (+1),

корабли, катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3426 (+27) ед,

специальная техника-114 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются, добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в ближайшие дни ВСУ, по мнению аналитиков ISW, могут создать "котел" вокруг Изюма.

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