За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники.
Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля составляют около 52 тыс. 250 человек.
Кроме того, враг потерял:
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- танков - 2136 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 4584 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 1259 (+22) ед,
- РСЗО - 311 (+5) ед,
- средства ПВО - 162 (+3) ед,
- самолетов - 239 (+0) ед,
- вертолетов – 212 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 898 (+10),
- крылатые ракеты - 215 (+1),
- корабли, катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3426 (+27) ед,
- специальная техника-114 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются, добавили в Генштабе.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в ближайшие дни ВСУ, по мнению аналитиков ISW, могут создать "котел" вокруг Изюма.