По словам украинского воина, главная мотивация ВСУ - семья и родные.

В последние дни мы наблюдаем немало провалов российских оккупантов на фронте и успешных боевых действий со стороны ВСУ. Для того, чтобы успешно воевать, нужно постоянно совершенствовать свои умения и креативить.

Об этом рассказал Дмитрий – главный сержант одной из артиллерийских батарей ВСУ, который служил в 24 ОМБр имени короля Даниила за контрактом до 2021 года, а с началом полномасштабного вторжения РФ вернулся в родную бригаду, говорится на официальной странице бригады в Facebook.

"Прослужив в артиллерии 5 лет, я понимал, что одинаковый объем работы могу выполнять я или 5 новых людей, которых нужно научить, а времени для этого не было. Нужно было защищать государство здесь и теперь. Для того, чтобы успешно воевать", - говорит Дмитрий, - "нужно постоянно совершенствовать свои умения и креативить. Этим, собственно, мы и отличаемся от русских. Они воюют по старым схемам, которым наверняка уже век. Они предсказуемы, а мы всегда старались подходить к выполнению задач креативно. Мне кажется, что именно этот фактор играет большую роль в том, что мы успешно воюем с превосходящей нас армией".

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По словам воина, мотивацию продолжать борьбу с оккупантами он берет в первую очередь от семьи и родных.

"Мы за них здесь стоим. И я и мои собратья не хотим, чтобы наши дети и внуки воевали. Пусть они живут спокойной и комфортной жизнью. А для этого мы должны одержать победу, и она обязательно будет", - твердо убежден мужчина.

Война в Украине: что известно

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупацию ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, которое было под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км вглубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября уволен более тысячи квадратных километров украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут уволить за 72 часа и Купянск - это важный логистический путь, обеспечивающий группировку врага на востоке Украины.

По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметно устойчивый прогресс.

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