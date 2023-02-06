Мать мальчика уверена, что именно цвет санок-тюбинга стал причиной избиения.

В Кировской области РФ избили мальчика во время катания на горке. Причиной этого стали цвета его санок-"ватрушки".

Как сообщает Телеграм-канал "База", инцидент произошел в Нолинске во время детских забав на снежной горке. Мама заявила, что ее сына избили за тюбинг сине-желтого цвета. Сам мальчик рассказал, что на горке его избили другие дети.

"Сын вернулся с прогулки с фингалом. Когда она (мать - УНИАН) спросила, где он его получил, то мальчик рассказал, что на горке его избили другие дети. Они назвали ребенка "украинцем" из-за "ватрушки" в сине-желтых цветах", - говорится в сообщении.

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Мама пострадавшего ребенка не обращалась в полицию, однако там все равно начали проверку.

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